В Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса COVID-19 - Минздрав

По состоянию на 10:00 утра 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: flickr

По состоянию на 10:00 утра 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы. За сутки зафиксировано 6 новых случаев, все они в городе Киев.

В Минздраве также сообщили, что по состоянию на утро 22 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 4 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)

Львовская область -1 случай

Тернопольская область - 1 случай

м. Киев - 9 случаев

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.