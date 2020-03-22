В Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса COVID-19 - Минздрав
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы. За сутки зафиксировано 6 новых случаев, все они в городе Киев.
В Минздраве также сообщили, что по состоянию на утро 22 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 4 случая
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
Львовская область -1 случай
Тернопольская область - 1 случай
м. Киев - 9 случаев
Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.
В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
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