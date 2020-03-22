10:59  22 марта
В Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса COVID-19 - Минздрав
14:25  21 марта
В городах Украины отменяют общественный транспорт
11:59  22 марта
Улицы украинских городов будут патрулировать военные
UA | RU
UA | RU
22 марта 2020, 10:59 58

В Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса COVID-19 - Минздрав

Читайте також
українською мовою
22 марта 2020, 10:59 58
Читайте також українською мовою
По состоянию на 10:00 утра 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: flickr
По состоянию на 10:00 утра 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы. За сутки зафиксировано 6 новых случаев, все они в городе Киев.

В Минздраве также сообщили, что по состоянию на утро 22 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 4 случая
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
Львовская область -1 случай
Тернопольская область - 1 случай
м. Киев - 9 случаев

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


коронавирус МОЗ карантин
Во Львовской области еще 21 подозрение на коронавирусную инфекцию
22 марта 2020, 10:26
Еще один депутат стал жертвой коронавируса
22 марта 2020, 08:19
В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса - Кличко
21 марта 2020, 20:17
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
22 марта 2020, 12:05
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Все блоги »
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Что происходит в Харькове: хроники украинского карантина
21 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »