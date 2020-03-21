У Києві зареєстровано 7 нових випадків коронавіруса - Кличко

Число офіційно хворих в столиці досягло 10

Фото: Андрій Гудзенко

Число офіційно хворих в столиці досягло 10

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко передає RegioNews.

За станом на вечір суботи отримані лабораторно підтверджені тести двох жінок 29 та 39 років, а також п'яти чоловіків у віці від 31 до 50 років.

Вісім киян були інфіковані в європейських країнах - переважно, Франції та Німеччині. Два випадки - зараження від хворих з Житомирської області та Києва.

П'ятеро хворих коронавірусом лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, інші інфіковані перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під наглядом лікарів.

"Також ми очікуємо підтвердження або спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених в референс-лабораторію", - розповів Кличко.

Нагадаємо, що з понеділка в Києві проїзд у громадському транспорті буде доступний лише особам зі спеціальними дозволами.