У Києві зареєстровано 7 нових випадків коронавіруса - Кличко
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко передає RegioNews.
За станом на вечір суботи отримані лабораторно підтверджені тести двох жінок 29 та 39 років, а також п'яти чоловіків у віці від 31 до 50 років.
Вісім киян були інфіковані в європейських країнах - переважно, Франції та Німеччині. Два випадки - зараження від хворих з Житомирської області та Києва.
П'ятеро хворих коронавірусом лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, інші інфіковані перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під наглядом лікарів.
"Також ми очікуємо підтвердження або спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених в референс-лабораторію", - розповів Кличко.
Нагадаємо, що з понеділка в Києві проїзд у громадському транспорті буде доступний лише особам зі спеціальними дозволами.
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