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21 березня 2020, 20:17 103

У Києві зареєстровано 7 нових випадків коронавіруса - Кличко

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21 березня 2020, 20:17 103
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Число офіційно хворих в столиці досягло 10
Фото: Андрій Гудзенко
Число офіційно хворих в столиці досягло 10

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко передає RegioNews.

За станом на вечір суботи отримані лабораторно підтверджені тести двох жінок 29 та 39 років, а також п'яти чоловіків у віці від 31 до 50 років.

Вісім киян були інфіковані в європейських країнах - переважно, Франції та Німеччині. Два випадки - зараження від хворих з Житомирської області та Києва.

П'ятеро хворих коронавірусом лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, інші інфіковані перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під наглядом лікарів.

"Також ми очікуємо підтвердження або спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених в референс-лабораторію", - розповів Кличко.

Нагадаємо, що з понеділка в Києві проїзд у громадському транспорті буде доступний лише особам зі спеціальними дозволами.


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