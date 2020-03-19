В усі регіони України відправили близько 40 тис експрес-тестів
Про це в ході брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.
"Закуповуються експрес-тести в більшості випадків у дистриб'юторів, які є на території України, і близько 40 тисяч експрес-тестів розійшлися територією України", - повідомив він.
Ляшко також уточнив, що на вихідних очікується прибуття додаткової партії тестів.
За словами Віктора Ляшка, МОЗ налагоджує співпрацю з приватними лабораторіями, щоб дозволити їм проводити тестування на виявлення короновірусної інфекції.
Це збільшить доступність тестування і розвантажить вірусологічні лабораторії.
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Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, що маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу.
У Житомирській області чотирьох осіб перевіряють на наявність коронавирусної інфекції: двох у першій житомирській міській лікарні та в лікарні Овруча, і ще двох осіб, які повернулися з Угорщини - в Андрушівській районній лікарні.
В місті Житомир виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
В лікарню Коростишева Житомирської області з ознаками захворювання на COVID-19 потрапило подружжя, яке контактувало із жінкою, що померла від коронавірусної інфекції та лікувалися самостійно.
До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
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