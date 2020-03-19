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19 березня 2020, 18:17 9

В Україні запустять карту про ситуацію в лікарнях

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19 березня 2020, 18:17 9
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Найближчим часом МОЗ запустить карту з поточною ситуацією в лікарнях України в зв'язку з коронавірусом
Фото: zoda.gov.ua
Найближчим часом МОЗ запустить карту з поточною ситуацією в лікарнях України в зв'язку з коронавірусом

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.

В режимі онлайн можна буде побачити, які лікарні приймають пацієнтів з Covid-19, де звільняються ліжка тощо.

"Для тих випадків, коли пацієнти будуть мати потребу в госпіталізації, інтенсивній терапії або реанімаційних заходах, карта буде показувати бригаді швидкої допомоги, в якій лікарні на сьогоднішній день вільне ліжко, яка лікарня забезпечена всім необхідним обладнанням, щоб врятувати життя", - зазначив головний санлікар України Віктор Ляшко.

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