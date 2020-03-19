Коронавірус: пенсіонери, що контактували із загиблою, захворіли та лікувалися самостійно
Про це на брифінгу 19 березня розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.
Микола Суслик повідомив, що 8 березня вони контактували із померлою жінкою, але про це не повідомили.
"10 числа вони захворіли, за меддопомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, бо стан їх погіршився: підвищилась температура, з’явилася задуха і кашель", - сказав він.
Зазначається, що хворі - подружня пара, чоловік 1960 року народження та жінка 1962 року народження. Їх госпіталізували в Коростишівську центральну районну лікарню і перевіряють на коронавірус.
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Нагадаємо, у Житомирській області чотирьох осіб перевіряють на наявність коронавирусної інфекції: двох у першій житомирській міській лікарні та в лікарні Овруча, і ще двох осіб, які повернулися з Угорщини - в Андрушівській районній лікарні.
До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
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