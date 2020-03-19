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19 березня 2020, 15:58 38

Коронавірус: пенсіонери, що контактували із загиблою, захворіли та лікувалися самостійно

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В лікарню Коростишева Житомирської області з ознаками захворювання на COVID-19 потрапило подружжя, яке контактувало із жінкою, що померла від коронавірусної інфекції
Фото: flickr
В лікарню Коростишева Житомирської області з ознаками захворювання на COVID-19 потрапило подружжя, яке контактувало із жінкою, що померла від коронавірусної інфекції

Про це на брифінгу 19 березня розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

Микола Суслик повідомив, що 8 березня вони контактували із померлою жінкою, але про це не повідомили.

"10 числа вони захворіли, за меддопомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, бо стан їх погіршився: підвищилась температура, з’явилася задуха і кашель", - сказав він.

Зазначається, що хворі - подружня пара, чоловік 1960 року народження та жінка 1962 року народження. Їх госпіталізували в Коростишівську центральну районну лікарню і перевіряють на коронавірус.

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Нагадаємо, у Житомирській області чотирьох осіб перевіряють на наявність коронавирусної інфекції: двох у першій житомирській міській лікарні та в лікарні Овруча, і ще двох осіб, які повернулися з Угорщини - в Андрушівській районній лікарні.

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.


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