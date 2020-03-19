Во все регионы Украины отправили около 40 тыс экспресс-тестов

Почти 40 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции разошлись по территории Украины

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Почти 40 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции разошлись по территории Украины

Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"Закупаются экспресс-тесты в большинстве случаев у дистрибьюторов, которые есть на территории Украины, и около 40 тысяч экспресс-тестов разошлись по территории Украины", - сообщил он.

Ляшко также уточнил, что на выходных ожидается прибытие дополнительной партии тестов.

По словам Виктора Ляшко, Минздрав налаживает сотрудничество с частными лабораториями, чтобы позволить им проводить тестирование на выявление короновирусной инфекции.

Это увеличит доступность тестирования и разгрузит вирусологические лаборатории.

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Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что маски в аптеках появятся в пятницу-субботу.

В Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице.

В городе Житомир обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

В больницу Коростышева Житомирской области с признаками заболевания COVID-19 попали супруги, которые контактировали с женщиной, умершей от коронавирусной инфекции и лечились самостоятельно.

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.