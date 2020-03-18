Карантин: в Україні призупинили військовий призов

В Україні на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів

Фото: armyinform.com.ua

В Україні на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів

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