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18 березня 2020, 13:03 6

В Одесі закривають ринок "7 кілометр"

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18 березня 2020, 13:03 6
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Через загрозу поширення коронавіруса в Одеській області закривається на карантин найбільший в Україні і Східній Європі промтоварний ринок "7 кілометр"
Через загрозу поширення коронавіруса в Одеській області закривається на карантин найбільший в Україні і Східній Європі промтоварний ринок "7 кілометр"

Про це повідомляється на сайт ринку, передає RegioNews.

Наголошується, що всі служби, структурні підрозділи адміністрації торгових комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, у тому числі бюро перепусток і договірний відділ, припиняють прийом відвідувачів.

Доступу підприємців, їх представників, орендарів і найманих працівників до торговельних об'єктів буде здійснюватися в звичайному режимі за перепустками.

На громадській території ринку буде проводиться щоденна дезінфекція, а працівникам видадуть засоби індивідуального захисту.

Відзначимо, що на ринку працюють близько 60 000 чоловік, 15 тисяч торговельних і складських об'єктів. Щодня Промтоварний ринок "7 кілометр" відвідують до 200 тисяч людей.

Нагадаємо, що в Одесі тролейбуси і трамваї переповнені людьми без масок.

Раніше повідомлялося, що тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.

Крім того, на Одещині готують госпітальну базу для ізоляції хворих коронавірусом.

В Одеській облдержадміністрації ухвалено рішення обмежити роботу закладів та об'єктів торгівлі в області.

Раніше повідомлялося, що Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек.

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