У Київській області запровадили режим надзвичайної ситуації
Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що рішення прийняте в ході позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
"Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - повідомили в КОДА.
Інформації про те, на який період вводиться режим надзвичайної ситуації немає.
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Також нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.
У Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусу із 14 березня запроваджують надзвичайний стан.
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