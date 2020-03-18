У Київській області запровадили режим надзвичайної ситуації

Від середи, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації

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Від середи, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації

Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що рішення прийняте в ході позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

"Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - повідомили в КОДА.

Інформації про те, на який період вводиться режим надзвичайної ситуації немає.

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Також нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.

У Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусу із 14 березня запроваджують надзвичайний стан.