"Киевпастранс" будет наказывать водителей за переполненные автобусы

В комунильному предприятии "Киевпастранс" заявили, что пытались не допускать переполнения автобусов, и обратились за помощью к Национальной полиции

Фото: flickr

В комунильному предприятии "Киевпастранс" заявили, что пытались не допускать переполнения автобусов, и обратились за помощью к Национальной полиции

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