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18 марта 2020, 13:24 7

"Киевпастранс" будет наказывать водителей за переполненные автобусы

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18 марта 2020, 13:24 7
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В комунильному предприятии "Киевпастранс" заявили, что пытались не допускать переполнения автобусов, и обратились за помощью к Национальной полиции
Фото: flickr
В комунильному предприятии "Киевпастранс" заявили, что пытались не допускать переполнения автобусов, и обратились за помощью к Национальной полиции

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам директора предприятия Дмитрия Левченко, ситуацию контролируют водители и кондукторы.

"Потому что очень много людей сегодня вышли на улицы, мы видим на остановках людей, которые ждут подвижной состав. Мы пытаемся как-то предупреждать, что уже есть десять человек в нашем подвижном составе, поэтому просим дождаться другого состава", - сказал Левченко.

Он добавил, что за несоблюдение требований водителей будут наказывать, им грозит дисциплинарная ответственность - от лишения премии до увольнения.

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

По состоянию на утро 18 марта, ограничительные меры в наземном транспорте Киева не выполняются. Киевляне добираются до работы только наземным общественным транспортом, поскольку киевский метрополитен приостановил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля.


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