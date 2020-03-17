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17 березня 2020, 13:15 3

Епідемія коронавірусу: житомирським медикам подвоять зарплату

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17 березня 2020, 13:15 3
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Для боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська рада Житомира під час позачергової сесії виділила із бюджету 25 млн гривень
Фото: zt-rada
Для боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська рада Житомира під час позачергової сесії виділила із бюджету 25 млн гривень

Про це повідомляється на сайті міськради, передає RegioNews.

Зазначається, що 12,5 млн гривень буде виділено на зарплатню медикам, які залечені до боротьби з вірусом COVID-19.

Також для житомирських лікарень планують купити 4 апарати штучної вентиляції легень, а також апарати для кисневого збагачення і всі необхідні медикаменти.

Депутати також планують звернутися до МОЗ з проханням виділити 30-50 млн гривень на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.

В Радомишлі Житомирської області п'ятеро місцевих жителів, які ходили до церкви разом із померлою від коронавірусу жінкою, госпіталізовані із підозрілими симптомами.

Станом на 14 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

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