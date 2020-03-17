Карантин у Києві: міська електричка припиняє роботу
Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає RegioNews.
"З 18 березня 2020 року тимчасово відміняється кільцевий рух міської електрички у напрямках Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця) і Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця)", - повідомили в КМДА.
Зазначається, що перехід на "човниковий" рух електропоїздів планується на дільниці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і від ст. Почайна до з.п. Троєщина.
Також повідомляється, що "човникове" курсування відбуватиметься у годину пік.
"Про встановлення тимчасового "човникового" руху електропоїздів на дільниці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і у зворотньому напрямку, а також розклад їх руху буде повідомлено додатково", - додали у Київпастрансі.
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