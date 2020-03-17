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17 березня 2020, 13:54 16

Карантин у Києві: міська електричка припиняє роботу

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17 березня 2020, 13:54 16
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З середи, 18 березня міська електрички Києва припиняє кільцевий рух і буде працювати лише так званий "човниковий" рух електропоїздів
Фото: flickr
З середи, 18 березня міська електрички Києва припиняє кільцевий рух і буде працювати лише так званий "човниковий" рух електропоїздів

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає RegioNews.

"З 18 березня 2020 року тимчасово відміняється кільцевий рух міської електрички у напрямках Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця) і Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця)", - повідомили в КМДА.

Зазначається, що перехід на "човниковий" рух електропоїздів планується на дільниці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і від ст. Почайна до з.п. Троєщина.

Також повідомляється, що "човникове" курсування відбуватиметься у годину пік.

"Про встановлення тимчасового "човникового" руху електропоїздів на дільниці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і у зворотньому напрямку, а також розклад їх руху буде повідомлено додатково", - додали у Київпастрансі.

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Нагадаємо, Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів сьогодні, 17 березня, з 23-ої години.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

13 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.


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