Коронавірус в Іспанії: за добу 2 тисячі нових випадків і 150 смертей

В Іспанії за останню добу зафіксовано майже дві тисячі нових випадків захворювання коронавірусом, ще 150 інфікованих пацієнтів померли

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В Іспанії за останню добу зафіксовано майже дві тисячі нових випадків захворювання коронавірусом, ще 150 інфікованих пацієнтів померли

Як передає RegioNews із посиланням на El Pais, наразі в країні всього з початку спалаху підтверджено 11 тисяч 178 випадків коронавірусу, з них 9698 випадків досі активні.

Із них 563 пацієнти знаходяться в реанімації, а загальна кількість людей, які померли від вірусу, становить 491.

Як повідомляється, Мадрид продовжує залишатися громадою з найбільшою кількістю випадків: 43% або 4871 випадок. Але в цьому регіоні також найбільше людей, які одужали - 19% випадків.

Також після закриття прикордонних переходів міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка не виключає закриття повітряного простору.

При цьому уряд Балеарських островів попросив 25 тис. туристів, які залишилися на островах, повернутися до країн їх проживання.

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Нагадаємо, Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону. Словаччина скасувала автобусні та залізничні перевезення між країнами.

Коронавірус: сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд.

Країни Європи закривають кордони для українців. Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією, у Польщі працюють три КПП, а Естонія повністю закрила кордон для іноземців.

Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантин. "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

За добу в Україну повернулися понад 50 тисяч українців. З опівночі 16 березня до опівночі 17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд.