14:44  17 марта
В Украине закрывают вокзалы
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
13:26  17 марта
Стратегия Ермака по ОРДЛО: Арахамия рассказал, как усмирили "слуг-бунтарей"
UA | RU
UA | RU
17 марта 2020, 14:42 10

В Житомирской области еще трех человек проверяют на коронавирус

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 14:42 10
Читайте також українською мовою
Еще трех больных с подозрением на коронавирусную инфекцию проверяют в Житомирской области
Фото: flickr
Еще трех больных с подозрением на коронавирусную инфекцию проверяют в Житомирской области

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

"Один случай сейчас проверяется в Новограде-Волынском, а два - в Житомире, в частности в детской больнице и в областной больнице. Сегодня ждем результатов этих трех случаев", - сказал он.

Также сообщается, что за средства резервного фонда планируется закупить в КНР диагностический аппарат для быстрого обнаружения коронавирусной инфекции, который прибудет через 3 недели.

Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

В Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


Житомирская область житомир Коронавирус карантин
Коронавирус в Испании: за сутки 2 тысячи новых случаев и 150 смертей
17 марта 2020, 13:54
Карантин в Киеве: городская электричка прекращает работу
17 марта 2020, 13:54
Эпидемия коронавируса: житомирским медикам удвоят зарплату
17 марта 2020, 13:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Игорь Соловей
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Все блоги »
Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
17 марта 2020, 15:40
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »