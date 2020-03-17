В Житомирской области еще трех человек проверяют на коронавирус

Еще трех больных с подозрением на коронавирусную инфекцию проверяют в Житомирской области

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Еще трех больных с подозрением на коронавирусную инфекцию проверяют в Житомирской области

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

"Один случай сейчас проверяется в Новограде-Волынском, а два - в Житомире, в частности в детской больнице и в областной больнице. Сегодня ждем результатов этих трех случаев", - сказал он.

Также сообщается, что за средства резервного фонда планируется закупить в КНР диагностический аппарат для быстрого обнаружения коронавирусной инфекции, который прибудет через 3 недели.

Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

В Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

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