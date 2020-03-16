У церквах Херсонщини радять пришожанам не прикладатися до ікон та не обійматися
Про це RegioNews повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.
Обговорення заходів з представниками церков і релігійних організацій відбулося під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Вадима Чабана.
"Відвідування храмів – особиста справа кожного, наш обов’язок – зробити це якомога безпечнішим. При цьому важливо подавати інформацію коректно, не поширювати фейків та не піддаватися своїм страхам та паніці", - наголосив Вадим Чабан.
На період карантину церквам і релігійним організаціям рекомендовано:
• максимально обмежити проведення служінь, які передбачають присутність людей, та по можливості проводити їх в онлайн-режимі;
• здійснювати у храмах антисептичні заходи;
• вірянам не прикладатися до ікон;
• використовувати одноразовий посуд під час причастя;
• вірянам не вітатися за руки, не цілувати та не обіймати один одного.
Представники духовенства підтримали впровадження превентивних заходів та повідомили, що інформуватимуть громадськість з приводу профілактики поширення коронавірусу та необхідних дій під час карантину.
Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.
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