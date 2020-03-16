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16 березня 2020, 14:33 12

Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС

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16 березня 2020, 14:33 12
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Компанія "Оператор ГТС України" протранзитував в понеділок, 16 березня, перші обсяги газу між двома європейським країнами
Фото: tsoua.com
Компанія "Оператор ГТС України" протранзитував в понеділок, 16 березня, перші обсяги газу між двома європейським країнами

Як повідомили RegioNews у пресслужбі компанії, відомий німецький енергетичний трейдер замовив транспортування природного газу через Україну по маршруту Угорщина – Словаччина.

Як зазначається, облік газу по даній операції здійснюється, як і по транзитній угоді з "Газпромом", – в енергетичних одиницях.

"Після підписання нової транзитної транспортної угоди з "Газпромом" та нових міжоператорських угод з операторами ГТС суміжних європейських країн, Оператор ГТС України активно впроваджує нові транспортні послуги для українських та закордонних замовників", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, нова послуга транзиту на короткі відстані "short-haul" дозволяє замовникам транспортних послуг транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України. Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва "Північного Потоку-1" вже не використовуються у повному обсязі.

Також у компанії додали, що вона працює над створенням віртуальних точок, що спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з’єднань. Наразі відкриті консультації по створенню єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні.


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