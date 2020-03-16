Зеленський створив координаційну раду з протидії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідний указ гаранта №88 від 16 березня.

Згідно з текстом документа, поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2, створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки.

З метою посилити захист населення цим указом утворюється координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при президентові України, основним завданням якої є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні.

Таким чином, координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 має право:

- одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали;

- запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

Також Зеленський затвердив склад ради, куди крім нього самого входять глава МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступник міністра охорони здоров’я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, міністр оборони Андрій Таран, начальник Генерального штабу головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, перший помічник президента Сергій Шефір, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Секретарем координаційної ради визначено заступника керівника Офісу президента Кирила Tимoшенка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.