МАУ прекращает все регулярные международные полеты
Как сообщает RegioNews, об этом сообщили "Европейской правде" в пресс-службе перевозчика.
Как отмечается, поскольку срок карантина, установленный правительством Украины, предварительно продлится по 3 апреля, пассажирам, которые планируют путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании.
Так, во вторник, 17 марта, МАУ выполнит следующие международные рейсы:
PS734 Дубай – Киев;
PS 398 Каир – Киев;
PS778 Тель-Авив – Киев;
PS612 Ереван – Киев;
PS518 Тбилиси – Киев;
PS716 Стамбул – Киев;
PS602 Баку – Киев;
PS242 Торонто – Киев;
PS232 Нью-Йорк – Киев;
PS272 Бангкок – Киев;
PS898 Кишинев – Киев.
Также в МАУ добавили, что к перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Украины.
Между тем, в период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.
Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможность бесплатно переоформить билеты и перенести даты своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.
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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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