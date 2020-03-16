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16 березня 2020, 10:20 4

В евакуйованих з Італії українців не знайшли COVID-19

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16 березня 2020, 10:20 4
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Усі евакуйовані пройдуть двотижневу самоізоляцію
Фото: Володимир Зеленський
Усі евакуйовані пройдуть двотижневу самоізоляцію

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Міністерство озорони здоров'я України.

В аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.

Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Здійснено також температурний скринінг.

Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).

Нагадаємо, за українцями, які застрягли на кордоні Італії і Словенії вилетів літак.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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