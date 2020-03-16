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16 марта 2020, 10:20 6

В эвакуированных из Италии украинцев не нашли COVID-19

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16 марта 2020, 10:20 6
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Все эвакуированные пройдут двухнедельную самоизоляцию
Фото: Владимир Зеленский
Все эвакуированные пройдут двухнедельную самоизоляцию

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Министерство охраны здоровъя Украины.

В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.

Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Проведено также температурный скрининг.

Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

После прибытия самолета в Украину в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Напомним, за украинцами, которые застряли на границе Италии и Словении вылетел самолет.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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