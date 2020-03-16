МОЗ закликає закрити ТРЦ і обмежити пересування по Україні

В Україні для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 потрібно закрити ТРЦ, лишивши працювати лише аптеки та продуктові магазини, обмежити пересування всередині країни та заборонити збори людей у групах більше 10 осіб

Фото: facebook/moz.ukr

В Україні для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 потрібно закрити ТРЦ, лишивши працювати лише аптеки та продуктові магазини, обмежити пересування всередині країни та заборонити збори людей у групах більше 10 осіб

Як передає RegioNews, до цього закликав міністр охорони здоров'я Ілля Ємець на сторінці МОЗ у Facebook.

"Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Маємо діяти негайно, на випередження. Жорстко та без винятків. Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також він вважає, що лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації.

"Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією", - додав міністр.

За його словами, "сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи", а коронавірус є ворогом №1 не тільки українського суспільства, але й всього світу, тому кожна година зволікання "може коштувати сотень, ба навіть тисяч людських життів".

Ємець запевнив, що МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу, щоб ще швидше реагувати на нові виклики.

"Закликаю всіх українців не бути легковажними. Це той час, коли необхідно не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких", - завершив міністр.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску.