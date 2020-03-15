19:36  15 березня
Явка на виборах в Харківській області перевищила 22%
19:45  15 березня
За українцями, які застрягли на кордоні Італії і Словенії вилетів літак
15:27  15 березня
Зима прийшла: у Карпатах випало понад метр снігу
UA | RU
UA | RU
15 березня 2020, 19:45

За українцями, які застрягли на кордоні Італії і Словенії вилетів літак

Читайте также
на русском языке
15 березня 2020, 19:45
Читайте также на русском языке
Борт у аеропорту "Бориспіль" очікують орієнтовно о 22:30-23:00 неділі
Фото: радіо Свобода
Борт у аеропорту "Бориспіль" очікують орієнтовно о 22:30-23:00 неділі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу повідомив, що спецрейсом літака компанії SkyUp Airlinesз Італії до України сьогодні прибудуть 125 осіб, пише RegioNews.

Йдеться про пасажирів двох автобусів, які застрягли на кордоні Італії зі Словенією.

Кулеба уточнив, що, крім 98 пасажирів автобусів, є ще 27 осіб, які через повідомлення консулам виявили бажання повернутися в Україну.

"Коли ми вперше оголосили, що є такий борт і резерв і ми можемо взяти додатково людей, багато людей зголосилися, але коли почали обдзвонювати і казати: ось борт і треба вилітати в конкретній годині, люди з різних причин відмовлялися, і, власне ті, хто підтвердив свою згоду на виліт і змогли вчасно дістатися аеропорту, вони сядуть на борт", – сказав Кулеба.

Крім того, за словами очільника МЗС, на борту літака є 4 особи з дозволами на проживання в Україні і двоє з паспортами інших держав, іноземців немає.

У свою чергу, міністр інфраструкутри Владислав Криклій повідомив, що борт у аеропорту "Бориспіль" очікують орієнтовно о 22:30-23:00.

Нагадаємо, раніше МЗС пояснило, хто після 16 березня зможе заїхати в Україну, а хто ні.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус кордон
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 березня 2020, 16:48
МАУ пояснила чому перед карантином виросли ціни на квитки
15 березня 2020, 16:31
Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантину
15 березня 2020, 12:57
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 березня 2020, 16:48
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »