За українцями, які застрягли на кордоні Італії і Словенії вилетів літак

Борт у аеропорту "Бориспіль" очікують орієнтовно о 22:30-23:00 неділі

Фото: радіо Свобода

Борт у аеропорту "Бориспіль" очікують орієнтовно о 22:30-23:00 неділі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу повідомив, що спецрейсом літака компанії SkyUp Airlinesз Італії до України сьогодні прибудуть 125 осіб, пише RegioNews.

Йдеться про пасажирів двох автобусів, які застрягли на кордоні Італії зі Словенією.

Кулеба уточнив, що, крім 98 пасажирів автобусів, є ще 27 осіб, які через повідомлення консулам виявили бажання повернутися в Україну.

"Коли ми вперше оголосили, що є такий борт і резерв і ми можемо взяти додатково людей, багато людей зголосилися, але коли почали обдзвонювати і казати: ось борт і треба вилітати в конкретній годині, люди з різних причин відмовлялися, і, власне ті, хто підтвердив свою згоду на виліт і змогли вчасно дістатися аеропорту, вони сядуть на борт", – сказав Кулеба.

Крім того, за словами очільника МЗС, на борту літака є 4 особи з дозволами на проживання в Україні і двоє з паспортами інших держав, іноземців немає.

У свою чергу, міністр інфраструкутри Владислав Криклій повідомив, що борт у аеропорту "Бориспіль" очікують орієнтовно о 22:30-23:00.

Нагадаємо, раніше МЗС пояснило, хто після 16 березня зможе заїхати в Україну, а хто ні.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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