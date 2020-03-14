Укрзализныця отменяет поезда в Польшу

В ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей

Фото: Укрзализныця

В ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу Укрзализныци в Facebook.

Правительство Республики Польши приняло решение о временном закрытии международного сообщения с другими странами. В полночь 15 марта будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в эту страну.

Между Украиной и Республикой Польша курсируют:

два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев – Перемышль

№ 36 Одесса – Перемышль

№ 67 Киев – Варшава

№ 51 Львов – Вроцлав

беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.

Последние поезда из Польши совершат свои рейсы в Украину 14 марта: два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

Из Киева утром 14 марта к конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити+. На период приостановки пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов Укрзализныця не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов.

Продажа билетов на рейсы приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы производится во всех билетных кассах "Укрзализныци". Билеты, купленные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.

Напомним, Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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