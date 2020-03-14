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Кабмин: Украина обеспечит неотложную эвакуацию своих граждан из Италии
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14 марта 2020, 15:00 8

Кабмин: Украина обеспечит неотложную эвакуацию своих граждан из Италии

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14 марта 2020, 15:00 8
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Украинцев в кратчайшие сроки эвакуируют из зоны вспышки COVID-19
Фото: Правительственный портал
Украинцев в кратчайшие сроки эвакуируют из зоны вспышки COVID-19

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины, информирует RegioNews.

Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с МОЗ, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике.

14 марта на внеочередном заседании Кабинет Министров обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Напомним, 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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