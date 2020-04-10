18:13  10 квітня
СБУ допитала Гео Лероса у справі плівок брата Єрмака
13:21  10 квітня
На Донбасі важко поранили українського військового
11:41  10 квітня
Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк
Журналіст
10 квітня 2020, 16:31 6

У Тернополі прийняли рішення не вводити комендантську годину

Читайте также
на русском языке
10 квітня 2020, 16:31 6
Читайте также на русском языке
Комендантської години у Тернополі з 11 до 13 квітня не буде
Фото з відкритих джерел
Комендантської години у Тернополі з 11 до 13 квітня не буде

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Рішення прийняте на засіданні Тернопільського міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

У місті продовжують діяти усі карантинні заходи і обмеження, які раніше прийняли на засіданнях міського штабу з ліквідації.

У Тернополі посилять патрулювання у місцях відпочинку, на контрольно-пропускних пунктах, на вулицях. Тернополян просять залишатися вдома.

У Тернопільській області 196 інфікованих COVID-19, з них 5 - летальних.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину. Карантин в Україні буде продовжено до початку травня, а в трьох областях Західної України - Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській, можуть ввести комендантську годину.

У Тернопільській області збільшилася кількість хворих медиків. У двох медиків Тернопільської обласної університетської лікарні підтвердили коронавірус. Станом на 7 квітня в області 46 інфікованих медиків.

10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус карантин Тернопіль Комендантська година
Екс-прем’єр Гончарук та антикорупціонер Шабунін порушували масковий режим
10 квітня 2020, 16:21
У житомирській області лікарям виплатять потрійну зарплату
10 квітня 2020, 15:59
Через коронавірус у лікарнях Буковини перебуває майже 200 людей
10 квітня 2020, 15:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 18:59
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Інна Усачова
Ярослава Гресь
Павло Ковтонюк
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »