У Тернополі прийняли рішення не вводити комендантську годину

Комендантської години у Тернополі з 11 до 13 квітня не буде

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Комендантської години у Тернополі з 11 до 13 квітня не буде

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Рішення прийняте на засіданні Тернопільського міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

У місті продовжують діяти усі карантинні заходи і обмеження, які раніше прийняли на засіданнях міського штабу з ліквідації.

У Тернополі посилять патрулювання у місцях відпочинку, на контрольно-пропускних пунктах, на вулицях. Тернополян просять залишатися вдома.

У Тернопільській області 196 інфікованих COVID-19, з них 5 - летальних.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину. Карантин в Україні буде продовжено до початку травня, а в трьох областях Західної України - Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській, можуть ввести комендантську годину.

У Тернопільській області збільшилася кількість хворих медиків. У двох медиків Тернопільської обласної університетської лікарні підтвердили коронавірус. Станом на 7 квітня в області 46 інфікованих медиків.

10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

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