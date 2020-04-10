У Тернополі прийняли рішення не вводити комендантську годину
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
Рішення прийняте на засіданні Тернопільського міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.
У місті продовжують діяти усі карантинні заходи і обмеження, які раніше прийняли на засіданнях міського штабу з ліквідації.
У Тернополі посилять патрулювання у місцях відпочинку, на контрольно-пропускних пунктах, на вулицях. Тернополян просять залишатися вдома.
У Тернопільській області 196 інфікованих COVID-19, з них 5 - летальних.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину. Карантин в Україні буде продовжено до початку травня, а в трьох областях Західної України - Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській, можуть ввести комендантську годину.
У Тернопільській області збільшилася кількість хворих медиків. У двох медиків Тернопільської обласної університетської лікарні підтвердили коронавірус. Станом на 7 квітня в області 46 інфікованих медиків.
10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
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