Плюс 311: В Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19
Про це повідомляє ЦГЗ України, пише RegioNews.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 119 випадків;
Волинська область — 41 випадок;
Дніпропетровська область — 52 випадки;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 41 випадок;
Закарпатська область — 56 випадків;
Запорізька область — 54 випадки;
Івано-Франківська область — 254 випадки;
Кіровоградська область — 82 випадки;
м. Київ — 348 випадків;
Київська область — 140 випадків;
Львівська область — 82 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 46 випадків;
Полтавська область — 20 випадків;
Рівненська область — 85 випадків;
Сумська область — 63 випадки;
Тернопільська область — 196 випадків;
Харківська область — 6 випадків;
Херсонська область — 27 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 366 випадків;
Черкаська область — 86 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.
Таким чином, сумне лідерство серед хворих на коронавірус утримують Чернівецька область, місто Київ, Івано-Франківщина та Тернопільщина. Триває також Миколаївський феномен, тут хворих на COVID-19 досі немає.
Також зазначимо, що у даних ЦГЗ знову виникли розбіжності з даними Чернівецької ОДА. Ще напередодні ввечері, 9 квітня, голова Чернівецької ОДА повідомив про 76 нових випадків за добу і загальну кількість інфікованих – 379, що на 13 більше, ніж офіційна статистика ЦГЗ.
Як ми вже писали, у трьох найбільш уражених областях Західної України можуть запровадити комендантську годину через поширення коронавірусу.
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