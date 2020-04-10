Плюс 311: В Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків, таким чином темпи поширення СOVID-19

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Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків, таким чином темпи поширення СOVID-19

Про це повідомляє ЦГЗ України, пише RegioNews.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 119 випадків;

Волинська область — 41 випадок;

Дніпропетровська область — 52 випадки;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 41 випадок;

Закарпатська область — 56 випадків;

Запорізька область — 54 випадки;

Івано-Франківська область — 254 випадки;

Кіровоградська область — 82 випадки;

м. Київ — 348 випадків;

Київська область — 140 випадків;

Львівська область — 82 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 46 випадків;

Полтавська область — 20 випадків;

Рівненська область — 85 випадків;

Сумська область — 63 випадки;

Тернопільська область — 196 випадків;

Харківська область — 6 випадків;

Херсонська область — 27 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 366 випадків;

Черкаська область — 86 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Таким чином, сумне лідерство серед хворих на коронавірус утримують Чернівецька область, місто Київ, Івано-Франківщина та Тернопільщина. Триває також Миколаївський феномен, тут хворих на COVID-19 досі немає.

Також зазначимо, що у даних ЦГЗ знову виникли розбіжності з даними Чернівецької ОДА. Ще напередодні ввечері, 9 квітня, голова Чернівецької ОДА повідомив про 76 нових випадків за добу і загальну кількість інфікованих – 379, що на 13 більше, ніж офіційна статистика ЦГЗ.

Як ми вже писали, у трьох найбільш уражених областях Західної України можуть запровадити комендантську годину через поширення коронавірусу.

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