В Тернополе приняли решение не вводить комендантский час

Комендантского часа в Тернополе с 11 до 13 апреля не будет

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Комендантского часа в Тернополе с 11 до 13 апреля не будет

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Решение принято на заседании Тернопольского городского штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В городе продолжают действовать все карантинные мероприятия и ограничения, которые ранее приняли на заседаниях городского штаба по ликвидации.

В Тернополе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах, на улицах. Тернополян просят оставаться дома.

В Тернопольской области 196 инфицированных COVID-19, из них 5 - летальных.

Напомним, вчера сообщалось, что в трех областях Западной Украины могут ввести комендантский час. Карантин в Украине будет продлен до начала мая, а в трех областях Западной Украины - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, могут ввести комендантский час.

В Тернопольской области увеличилось количество больных медиков. В двух медиков Тернопольской областной университетской больницы подтвердили коронавирус. По состоянию на 7 апреля в области 46 инфицированных медиков.

10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденых случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.

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