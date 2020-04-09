У трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину
Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за результатами наради з прем'єр-міністром України, передає RegioNews.
"Була нарада з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, і почули таку інформацію, що карантин буде продовжено до початку травня. Також було поінформовано, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській - вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні", - розповів Марцінків.
За його словами, влада також розглядає можливість запровадження комендантської години, більше інформації стане відомо 10 квітня на відповідній нараді з президентом України.
"Але коли цей початок, яке це число, не було уточнено" — додав він.
Марцінків зазначив, що такі заходи покликані розірвати ланцюг зараження.
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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 27 березня припиняється приїзд громадян з-за кордону.
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