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У трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину
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09 квітня 2020, 19:58 32

У трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину

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09 квітня 2020, 19:58 32
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Карантин в Україні буде продовжено до початку травня, а в трьох областях Західної України - Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській, можуть ввести комендантську годину
Фото: Facebook
Карантин в Україні буде продовжено до початку травня, а в трьох областях Західної України - Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській, можуть ввести комендантську годину

Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за результатами наради з прем'єр-міністром України, передає RegioNews.

"Була нарада з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, і почули таку інформацію, що карантин буде продовжено до початку травня. Також було поінформовано, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській - вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні", - розповів Марцінків.

За його словами, влада також розглядає можливість запровадження комендантської години, більше інформації стане відомо 10 квітня на відповідній нараді з президентом України.

"Але коли цей початок, яке це число, не було уточнено" — додав він.

Марцінків зазначив, що такі заходи покликані розірвати ланцюг зараження.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 27 березня припиняється приїзд громадян з-за кордону.


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