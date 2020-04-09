У трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину

Карантин в Україні буде продовжено до початку травня, а в трьох областях Західної України - Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській, можуть ввести комендантську годину

Фото: Facebook

Карантин в Україні буде продовжено до початку травня, а в трьох областях Західної України - Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській, можуть ввести комендантську годину

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