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10 квітня 2020, 15:44 7

Через коронавірус у лікарнях Буковини перебуває майже 200 людей

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10 квітня 2020, 15:44 7
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За медичною допомогою через COVID-19 на Буковині станом на 10 квітня звернулися 326 осіб. 198 із них лікуються у стаціонарах
За медичною допомогою через COVID-19 на Буковині станом на 10 квітня звернулися 326 осіб. 198 із них лікуються у стаціонарах

Про це інформує Чернівецька ОДА, пише RegioNews.

У Чернівецькій міській лікарні №1 є троє хворих у реанімації. Двоє пацієнтів на кисневій дотації. У одного з них коронавірус підтверджено, але недужий має позитивну динаміку, його готуються перевести у відділення. Одна пацієнтка – на штучній вентиляції легень, у неї пневмонія та цукровий діабет.

Двоє пацієнтів у важкому стані із підтвердженим COVID-19 на апаратах штучної вентиляції легень перебувають у реанімації обласної лікарні. Ще четверо недужих – на кисневій дотації.

Двотижневе немовля із підозрою на коронавірус перебуває у реанімації обласної клінічної лікарні, стан малюка стабільний. Також раніше у реанімаційному відділенні лікували новонародженого малюка із підозрою на COVID-19. Результати його тестів – негативні.

У реанімації Глибоцької ЦРЛ надають допомогу трьом хворим, усі вони на кисневій підтримці, стан – стабільно важкий.

Пацієнт у важкому стані на кисневій дотації є у реанімації Путильської центральної районної лікарні. Літній чоловік має підозру на коронавірус, а також онкологічне захворювання.

У інфекційному відділенні Хотинської ЦРЛ перебувають двоє пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Вони на кисневій підтримці, стан їхній стабільний.

Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької ЦРЛ. У неї підозрюють коронавірус, жінка під’єднана до апарату ШВЛ.

На Буковині зафіксовано 11 летальних випадків. У семи осіб було діагностовано COVID-19, у однієї особи підозру на коронавірус скасовано, на аналізи ще трьох наразі очікують.

За медичною допомогою через COVID-19 на Буковині станом на 10 квітня звернулися 326 осіб. 198 із них лікуються у...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Нагадаємо, на Буковині за останню добу підтвердили 76 випадків коронавірусу .

Як ми вже писали, у трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину через поширення коронавірусу.

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