Екс-прем’єр Гончарук та антикорупціонер Шабунін порушували масковий режим

Екс-прем’єр Олексій Гончарук та голова правління громадської організації "Центр протидії корупції”, колишній депутат Рівнеради Віталій Шабунін були помічені на прогулянці по київській набережній. Обидва були в громадському місці і без медичних масок, що порушує правила карантину

Фото: скрін видео

Екс-прем’єр Олексій Гончарук та голова правління громадської організації "Центр протидії корупції”, колишній депутат Рівнеради Віталій Шабунін були помічені на прогулянці по київській набережній. Обидва були в громадському місці і без медичних масок, що порушує правила карантину

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