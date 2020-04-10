18:13  10 квітня
СБУ допитала Гео Лероса у справі плівок брата Єрмака
13:21  10 квітня
На Донбасі важко поранили українського військового
11:41  10 квітня
Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2020, 16:21 4

Екс-прем’єр Гончарук та антикорупціонер Шабунін порушували масковий режим

Читайте также
на русском языке
10 квітня 2020, 16:21 4
Читайте также на русском языке
Екс-прем’єр Олексій Гончарук та голова правління громадської організації "Центр протидії корупції”, колишній депутат Рівнеради Віталій Шабунін були помічені на прогулянці по київській набережній. Обидва були в громадському місці і без медичних масок, що порушує правила карантину
Фото: скрін видео
Екс-прем’єр Олексій Гончарук та голова правління громадської організації "Центр протидії корупції”, колишній депутат Рівнеради Віталій Шабунін були помічені на прогулянці по київській набережній. Обидва були в громадському місці і без медичних масок, що порушує правила карантину

Про це повідомляє Інформатор, пише RegioNews.

Відповідне відео було опубліковано журналістами "Правового контролю”.

Відзначається, що Гончарук спробував вирвати камеру у журналіста, коли побачив, що його знімають і не побажав спілкуватися з кореспондентом.

Читайте також: Поліція оштрафувала всіх втікачів із готелю "Козацький"

В Києві продавчиню оштрафували на 17 тисяч за порушення карантину


Олексій Гончарук Віталій Шабунін Київ карантин порушення маски
У Києві вже 348 хворих коронавірусом, за добу додалось 13 інфікованих
10 квітня 2020, 15:04
Миколаївські депутати хочуть поскаржитися президенту на главу області
10 квітня 2020, 14:06
Хворих на COVID-19 не лікували: в Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків
10 квітня 2020, 11:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 18:59
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Інна Усачова
Ярослава Гресь
Павло Ковтонюк
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »