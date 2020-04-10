Екс-прем’єр Гончарук та антикорупціонер Шабунін порушували масковий режим
Екс-прем’єр Олексій Гончарук та голова правління громадської організації "Центр протидії корупції”, колишній депутат Рівнеради Віталій Шабунін були помічені на прогулянці по київській набережній. Обидва були в громадському місці і без медичних масок, що порушує правила карантину
Екс-прем’єр Олексій Гончарук та голова правління громадської організації "Центр протидії корупції”, колишній депутат Рівнеради Віталій Шабунін були помічені на прогулянці по київській набережній. Обидва були в громадському місці і без медичних масок, що порушує правила карантину
Про це повідомляє Інформатор, пише RegioNews.
Відповідне відео було опубліковано журналістами "Правового контролю”.
Відзначається, що Гончарук спробував вирвати камеру у журналіста, коли побачив, що його знімають і не побажав спілкуватися з кореспондентом.
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