У житомирській області лікарям виплатять потрійну зарплату

Медичні працівники Житомирської області, які задіяні до боротьби із епідемією коронавірусу та лікування хворих, отримають доплату у розмірі 300% заробітної плати

Фото: zt-rada

Медичні працівники Житомирської області, які задіяні до боротьби із епідемією коронавірусу та лікування хворих, отримають доплату у розмірі 300% заробітної плати

Про це повідомив під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради мер Житомира Сергій Сухомлин, передає RegioNews.

Відомо, що мер міста доручив здійснити перерахунок зарплат медикам і виплатити надбавки із місцевого бюджету.

"Медичні працівники, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу, мають отримати перерахунок до заробітної плати за березень вже 10 квітня. Прошу дане питання проконтролювати", - сказав Сухомлин.

Підвищення зарплат передбачене законом, який прийняла 30 березня Верховна рада, і яким доручено Кабміну встановити надбавку у 300% до зарплат медиків під час боротьби із пандемією.

Влада міста розраховує на те, що в квітні держава перерахує кошти на ці виплати.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в місті Коростень Житомирськоі області над хворим на коронавірус сусіди вчинили самосуд. Чоловіку побили машину і залишили записку з погрозами.