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10 квітня 2020, 15:59 9

У житомирській області лікарям виплатять потрійну зарплату

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10 квітня 2020, 15:59 9
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Медичні працівники Житомирської області, які задіяні до боротьби із епідемією коронавірусу та лікування хворих, отримають доплату у розмірі 300% заробітної плати
Фото: zt-rada
Медичні працівники Житомирської області, які задіяні до боротьби із епідемією коронавірусу та лікування хворих, отримають доплату у розмірі 300% заробітної плати

Про це повідомив під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради мер Житомира Сергій Сухомлин, передає RegioNews.

Відомо, що мер міста доручив здійснити перерахунок зарплат медикам і виплатити надбавки із місцевого бюджету.

"Медичні працівники, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу, мають отримати перерахунок до заробітної плати за березень вже 10 квітня. Прошу дане питання проконтролювати", - сказав Сухомлин.

Підвищення зарплат передбачене законом, який прийняла 30 березня Верховна рада, і яким доручено Кабміну встановити надбавку у 300% до зарплат медиків під час боротьби із пандемією.

Влада міста розраховує на те, що в квітні держава перерахує кошти на ці виплати.

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Нагадаємо, в місті Коростень Житомирськоі області над хворим на коронавірус сусіди вчинили самосуд. Чоловіку побили машину і залишили записку з погрозами.


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