У житомирській області лікарям виплатять потрійну зарплату
Про це повідомив під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради мер Житомира Сергій Сухомлин, передає RegioNews.
Відомо, що мер міста доручив здійснити перерахунок зарплат медикам і виплатити надбавки із місцевого бюджету.
"Медичні працівники, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу, мають отримати перерахунок до заробітної плати за березень вже 10 квітня. Прошу дане питання проконтролювати", - сказав Сухомлин.
Підвищення зарплат передбачене законом, який прийняла 30 березня Верховна рада, і яким доручено Кабміну встановити надбавку у 300% до зарплат медиків під час боротьби із пандемією.
Влада міста розраховує на те, що в квітні держава перерахує кошти на ці виплати.
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Нагадаємо, в місті Коростень Житомирськоі області над хворим на коронавірус сусіди вчинили самосуд. Чоловіку побили машину і залишили записку з погрозами.
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