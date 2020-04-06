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06 квітня 2020, 14:59 35

На Харківщині 31 пацієнт другий тиждень очікує результатів тестів на коронавірус

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06 квітня 2020, 14:59 35
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У Харківській області чекають підтвердження або спростування на 31 підозру на коронавірус
Фото: unsplash
У Харківській області чекають підтвердження або спростування на 31 підозру на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на SQ.

Голова облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що в національної референс-лабораторії довго не можуть дати відповідь.

У Харківській області на сьогодні - 31 підозра на коронавірус. Це все ті ж підозри, які були станом на кінець минулого тижня,

За словами губернатора, з цього 31 пацієнта з підозрою на коронавірус 15 перебуваєють на стаціонарному лікуванні, 17 - на самоізоляції.

Єдиний підтверджений випадок у Харкові датований 28 березня. Для підтвердження знадобилося майже три доби. Відомо, що вік хворого - менше 30 років. Він нещодавно повернувся із Франції.

Варто зазначити, що Харківська область отримала 20 тисяч експрес-тестів на COVID-19. Партію тестів передали обласній клінічній інфекційній лікарні. Надалі їх розподілять і у інші опорні медустанови регіону, які готуються приймати пацієнтів з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я вважають, що не можна назвати низькими кількість проведених тестів на виявлення коронавіруса в Україні.


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