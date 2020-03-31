Карантин: у Тернополі заборонили дітям виходити на вулицю без дорослих
У Тернополі посилили заходи безпеки, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
Рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі заборонили перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах груп більше двох осіб або в межах однієї сім’ї. Виняток - державні, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування та ремонтні бригади.
Заборонене перебування на вулицях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, дітей від 14 до 18 років - без відома батьків чи опікунів.
Крім цього, в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів - відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту, мова про маски та рукавиці.
В Україні лабораторно підтверджено 548 випадків. Усього зафіксовано 13 летальних випадків. 8 людей вже одужали.
Нагадаємо, на Тернопільщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 78, за добу виявили 18 нових випадків зараження.
У Тернопільській області лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19. Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики.
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