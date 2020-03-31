Карантин: у Тернополі заборонили дітям виходити на вулицю без дорослих

У місті заборонили перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках більше двох осіб

Фото: Прикордонна служба

У місті заборонили перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках більше двох осіб

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