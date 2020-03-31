13:45  31 березня
Ринок землі: нардепи блокують підписання закону
14:11  31 березня
3500 гривень за 14 днів: що й які умови чекають українців на обсервації
15:10  31 березня
Карантин в Україні триватиме мінімум 2 місяці - Аваков
UA | RU
UA | RU
31 березня 2020, 17:48 22

В Україні дозволили роботу продуктових ринків - Документ

Читайте также
на русском языке
31 березня 2020, 17:48 22
Читайте также на русском языке
Міністерство охорони здоров'я із значними обмеженнями дозволило роботу продуктових ринків
Фото: flickr
Міністерство охорони здоров'я із значними обмеженнями дозволило роботу продуктових ринків

Про це стало відомо із постанови "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19) в місцях торгівлі" від 30 березня, яка опублікована на сайті міністерства, передає RegioNews.

Згідно із документом, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні забезпечити можливість функціонування ринків за умови перебування не більше одного відвідувача на 20 метрів торгівельної площі.

Відстань між покупцями в чергах повинна бути не менше ніж 1,5 метри, а персонал забезпечений засобами індивідуального захисту.

Між місцями торгівлі дозволена відстань не менше 3 метрів.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 548 випадків. Усього зафіксовано 13 летальних випадків. 8 людей вже одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус Київ карантин МОЗ Віктор Ляшко ринки
Медики Києва зможуть скористатися шатлами, щоб дістатися на роботу під час карантину
31 березня 2020, 17:25
Злочинна бездіяльність: від Запорізької ОДА вимагають негайно перерозподілити 200 млн на боротьбу з коронавірусом
31 березня 2020, 16:53
Карантин: у Тернополі заборонили дітям виходити на вулицю без дорослих
31 березня 2020, 16:51
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 14:58
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Владислав Чечоткін
Всі блоги »
Порушуємо: чому українці не бояться драконівських штрафів і кримінальної відповідальності за порушення карантину
31 березня 2020, 15:58
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »