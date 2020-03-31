В Україні дозволили роботу продуктових ринків - Документ
Про це стало відомо із постанови "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19) в місцях торгівлі" від 30 березня, яка опублікована на сайті міністерства, передає RegioNews.
Згідно із документом, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні забезпечити можливість функціонування ринків за умови перебування не більше одного відвідувача на 20 метрів торгівельної площі.
Відстань між покупцями в чергах повинна бути не менше ніж 1,5 метри, а персонал забезпечений засобами індивідуального захисту.
Між місцями торгівлі дозволена відстань не менше 3 метрів.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 548 випадків. Усього зафіксовано 13 летальних випадків. 8 людей вже одужали.
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