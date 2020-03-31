Злочинна бездіяльність: від Запорізької ОДА вимагають негайно перерозподілити 200 млн на боротьбу з коронавірусом

Депутати Запорізької обласної ради поскаржилися, що лікарні не готові приймати хворих з COVID-19 і вимагають від керівництва ОДА негайно розподілити кошти для фінансування медустанов

Фото: Facebook

Депутати Запорізької обласної ради поскаржилися, що лікарні не готові приймати хворих з COVID-19 і вимагають від керівництва ОДА негайно розподілити кошти для фінансування медустанов

Відповідне звернення підписали голови фракцій, передає RegioNews.

Депутат Запорізької облради Ярослав Гришин заявив, що досі не було сесії облради, на якій повинні виділити кошти та розподілити між лікарнями. Обласні медзаклади не забезпечені обладнанням, засобами захисту. Тим часом досі передбачено виділити 100 млн гривень на ремонт площі Фестивальної, 60 млн гривень на ремонт басейну в Мелітополі і багато іншого.

"Злочинна бездіяльність губернатора Запорізької області - вимагаємо провести позачергову сесію та спрямувати 200 мільйонів гривень бюджетних коштів на потреби наших лікарень.", - написав голова фракції "Укропа" в Запорізькій облраді Ярослав Гришин

Сьогодні, 31 березня, звернення передали губернатору Віталію Туринку.

Колегу підтримав і депутат Михайло Прасол. Він наголосив, що ОДА під час пандемії фокусується на капітальному будівництві.

В цей же час голова облдержадміністрації Туринок розповідає на своїй сторінці в Facebook про те, що Запорізька область отримала допомогу від Фонду Вадима Новинського.

"Дніпрорудненьській багатопрофільній міській лікарні для боротьби з коронавірусом передано 100 медичних костюмів біозахисту, 1560 медичних біозахисних респіраторів №95 для "червоної зони" різних виробників та 80 респіраторів №99 також для "червоної зони", 30 ящиків медичних рукавичок по 1000 штук у кожному, 7 контурів для ШВЛ, 100 трубок ендотрахеальних та 10 фільтрів для ШВЛ", - написав він.

Крім того, губернатор розповів, що в області одужав ще один пацієнт. Його вже виписали з лікарні і тепер він буде вдома. Кілька днів тому ми повідомляли, що в Запорізькій області від коронавіруса одужала перша пацієнтка.

Так, в Запорізькій області кількість хворих - 13 випадків. Зараз епідеміологи перевіряють ще 10 підозр.