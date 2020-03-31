На Тернопільщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 78

На Тернопільщині виявили 18 нових випадків зараження

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На Тернопільщині виявили 18 нових випадків зараження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

З них 58 – це жителі Монастириського району, 1 випадок летальний.

9 жителів Заліщицького району.

5 – Козівського району.

2 – жителі міста Тернополя.

2 – Кременецького району.

1 – житель Тернопільського району.

1 – житель Бережанського району.

Дитина з Шумського району зараз в реанімаційному відділенні міської дитячої лікарні, COVID-19 у неї не виявили. Малюкові 1 місяць і 10 днів. Стан дитини відносно задовільний.

В Тернопільській дитячій лікарні станом на 21 годину 30 березня перебуває 7 пацієнтів з COVID-19, серед них 4 дітей.

Коронавірус підтвердили у мами 1,5 річної дитини з Кременецького району. Вона разом із дитиною, перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.

В інфекційному відділенні проходять лікування одинадцятирічна дитина та її мама із Монастириського району, у яких підтвердили коронавірус.

Госпіталізовані двоє дітей з Монастириського району 13 і 14 років разом із мамою.

В Україні лабораторно підтверджено 548 випадків. Усього зафіксовано 13 летальних випадків. 8 людей вже одужали.

Нагадаємо, на Одещині два нові випадки COVID-19: хворі не знають де підхопили вірус. В Одеській області зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом.

У Херсонській області помер чоловік із ознаками COVID-19, який сидів на самоізоляції.

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