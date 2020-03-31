На Тернопільщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 78
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
З них 58 – це жителі Монастириського району, 1 випадок летальний.
9 жителів Заліщицького району.
5 – Козівського району.
2 – жителі міста Тернополя.
2 – Кременецького району.
1 – житель Тернопільського району.
1 – житель Бережанського району.
Дитина з Шумського району зараз в реанімаційному відділенні міської дитячої лікарні, COVID-19 у неї не виявили. Малюкові 1 місяць і 10 днів. Стан дитини відносно задовільний.
В Тернопільській дитячій лікарні станом на 21 годину 30 березня перебуває 7 пацієнтів з COVID-19, серед них 4 дітей.
Коронавірус підтвердили у мами 1,5 річної дитини з Кременецького району. Вона разом із дитиною, перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.
В інфекційному відділенні проходять лікування одинадцятирічна дитина та її мама із Монастириського району, у яких підтвердили коронавірус.
Госпіталізовані двоє дітей з Монастириського району 13 і 14 років разом із мамою.
В Україні лабораторно підтверджено 548 випадків. Усього зафіксовано 13 летальних випадків. 8 людей вже одужали.
Нагадаємо, на Одещині два нові випадки COVID-19: хворі не знають де підхопили вірус. В Одеській області зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом.
У Херсонській області помер чоловік із ознаками COVID-19, який сидів на самоізоляції.
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