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19 березня 2020, 17:33 2

У Тернополі закривають ринки, в тому числі продуктові

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19 березня 2020, 17:33 2
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З 20 березня усі ринки в місті будуть зачинені на карантин
Фото: Тернопільська міська рада
З 20 березня усі ринки в місті будуть зачинені на карантин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом прийняв рішення з 20 березня заборонити діяльність усіх ринків на території Тернопільської міської територіальної громади.

Будуть закриті ринки на вулицях Митрополита Шептицького, А. Живова, В. Чорновола, Київська, 15 квітня, ринок Оріон та ринок на привокзальному майдані.

"Це обов’язково, щоб убезпечити тернополян від імовірного поширення коронавірусу. Продуктові магазини і аптеки працюватимуть. Комунальні служби міста працюють у звичному режимі", - сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі ввели обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.

За які послуги у Тернополі можна сплатити онлайн: номери, адреси, посилання. У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону.

У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.

Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу. Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу.

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