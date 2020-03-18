За які послуги у Тернополі можна сплатити онлайн: номери, адреси, посилання

У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону

Фото ілюстративне

У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону

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