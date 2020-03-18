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18 березня 2020, 15:57

За які послуги у Тернополі можна сплатити онлайн: номери, адреси, посилання

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18 березня 2020, 15:57
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У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону
Фото ілюстративне
У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Перелік ресурсів та телефонів нижче.

Подати електронне звернення чи електронний запит до Тернопільської міської ради можна через офіційний сайт https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/

Споживачі послуг КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" можуть отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників дистанційно за номерами: (0948)40-15-78; (0948)40-15-87; (0948)40-15-79, обслуговування лічильників (0352) 25-14-41. Через особистий кабінеті на сайті підприємства https://teplo.te.ua/ та електронну пошту zvern.kptmtke@ukr.net

Подати показники лічильників у КП "Тернопільводоканал" споживачі можуть через пункти прийому платежів. За номерами телефонів 51-97-51, 0-800-509-909. Або ж через сайти: http://www.vodokanal.te.ua, http://www.eps.te.ua, http://www.oplata.te.ua. Замовити роботи з повірки лічильника можна за телефонами 43-08-11, 43-03-81.

Подати показники лічильників у КП "Тернопільміськгаз" можна за номерами 56-14-00 - цілодобово, 52-46-95, 52-63-78, 52-72-19, 52-71-99, 52-27-30, 52-72-77. На сайті: tmgaz.te.ua , а також через особистий кабінет https://gasolina-online.com/

Центр надання адміністративних послуг

· зал 1 - сектор надання адміністративних послуг – 404190,

· зал 2 - сектор дозвільних процедур – 404192, 404038,

· зал 3 – сектор надання неадміністративних послуг – 404193, 404039).

Показники електролiчильника у ВАТ "Тернопільобленерго" можна передавати:

  • через Viber-чат https://www.toe.com.ua/index.php/podaty-pokaznyk-cherez-viber
  • у кол-центр за цілодобовим безкоштовним номером телефону 0-800-50-90-40;
  • на веб-сайті ВАТ "Тернопільобленерго" (https://my.toe.com.ua) – сервіс "Персональний кабінет";
  • на веб-сайті ВАТ "Тернопільобленерго" (www.toe.com.ua) в розділі "Подача показника";
  • за телефонами абонентського відділу РЕМ;
  • передати показник контролеру по телефону;
  • через скриньку РЕМ.

Нагадаємо, Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі вводять обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.

У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.

Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу. Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу.

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