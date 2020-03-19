Ще одна зірка "Гри престолів" захворіла коронавірусом

У британської акторки Індіри Варми, яка відома через роль Елларії Санд у серіалі "Гра престолів", виявили коронавірусну інфекцію

Фото: flickr

У британської акторки Індіри Варми, яка відома через роль Елларії Санд у серіалі "Гра престолів", виявили коронавірусну інфекцію

Про це вона повідомила в Instagram, передає RegioNews.

"Я знаходжуся у ліжку з цим, і це неприємно. Будьте в безпеці й здорові та будьте добрими до своїх товаришів", - написала вона.

Вона закликала всіх її підтримати і висловила надію, що незабаром повернеться до роботи.

46-річна Варма більш відома публіці за роль Елларії Санд у серіалі "Гра престолів".

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у голлівудського актора Тома Генкса, 15 березня захворіла голлівудська акторка з українським корінням Ольга Куриленко.

Коронавірусну інфекцію виявили у норвезького актора Крістофера Хівью, також відомого за роллю у серіалі "Гра престолів".