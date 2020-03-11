Як і чим дезинфікують громадський транспорт у Тернополі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
У КП "Тернопільелектротранс" від початку епідемії коронавірусу дезінфекцію комунальних тролейбусів та автобусів проводять тричі на день – вранці, під час заїзду транспорту на технічний огляд та ввечері.
Дезінфікують увесь салон безпечним для пасажирів розчином неохлору. Робітники працюють у відповідних засобах захисту.
Щоденно дезінфекцію проводять у 52 тролейбусах та 16 автобусах.
У Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.
У випадку виявлення ознак коронавірусу слід звернутися на цілодобову лінію оперативного штабу за номером телефону 098 441 59 81.
Нагадаємо, на Тернопільщині не підтвердили коронавірус у семирічної дитини, що повернулася з Італії. Їй встановлено діагноз "грип А".
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.
Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.
В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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