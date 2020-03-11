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11 березня 2020, 16:48 3

Як і чим дезинфікують громадський транспорт у Тернополі

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11 березня 2020, 16:48 3
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Задля профілактики коронавірусу громадський транспорт дезінфікують тричі на день
Фото із сайту Тернопільської міської ради
Задля профілактики коронавірусу громадський транспорт дезінфікують тричі на день

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

У КП "Тернопільелектротранс" від початку епідемії коронавірусу дезінфекцію комунальних тролейбусів та автобусів проводять тричі на день – вранці, під час заїзду транспорту на технічний огляд та ввечері.

Дезінфікують увесь салон безпечним для пасажирів розчином неохлору. Робітники працюють у відповідних засобах захисту.

Щоденно дезінфекцію проводять у 52 тролейбусах та 16 автобусах.

У Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.

У випадку виявлення ознак коронавірусу слід звернутися на цілодобову лінію оперативного штабу за номером телефону 098 441 59 81.

Нагадаємо, на Тернопільщині не підтвердили коронавірус у семирічної дитини, що повернулася з Італії. Їй встановлено діагноз "грип А".

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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