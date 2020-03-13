Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу

Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу

Тести на коронавірус. Фото: Львівська міська рада

Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку міського голови Сергія Надала у Facebook.

Голова записав відеозвернення до жителів з проханням дотримуватися елементарних вимог безпеки в умовах ситуації, яка склалася через коронавірус. Крім того повідомив, що Тернопільська міська рада закупила тест-системи для виявлення COVID-19.

"Ці тести - єдиний спосіб виявити коронавірус у людини. Ми прийняли рішення самостійно закупляти їх для потреб Тернопільської громади, щоб у разі підтвердження захворювання, медики могли надати своєчасне лікування й знизити швидкість ймовірного поширення вірусу", - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, у Тернополі виділили 2,5 мільйони гривень на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.

Задля профілактики коронавірусу громадський транспорт дезінфікують тричі на день.

У Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.

У випадку виявлення ознак коронавірусу слід звернутися на цілодобову лінію оперативного штабу за номером телефону 098 441 59 81.

Сьогодні Львів отримав перші експрес-тести на коронавірус. 25 тестів передадуть міській клінічній лікарні швидкої допомоги.

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