Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку міського голови Сергія Надала у Facebook.
Голова записав відеозвернення до жителів з проханням дотримуватися елементарних вимог безпеки в умовах ситуації, яка склалася через коронавірус. Крім того повідомив, що Тернопільська міська рада закупила тест-системи для виявлення COVID-19.
"Ці тести - єдиний спосіб виявити коронавірус у людини. Ми прийняли рішення самостійно закупляти їх для потреб Тернопільської громади, щоб у разі підтвердження захворювання, медики могли надати своєчасне лікування й знизити швидкість ймовірного поширення вірусу", - йдеться в зверненні.
Опубліковано Сергієм Надалом Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
Нагадаємо, у Тернополі виділили 2,5 мільйони гривень на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.
Задля профілактики коронавірусу громадський транспорт дезінфікують тричі на день.
У Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.
У випадку виявлення ознак коронавірусу слід звернутися на цілодобову лінію оперативного штабу за номером телефону 098 441 59 81.
Сьогодні Львів отримав перші експрес-тести на коронавірус. 25 тестів передадуть міській клінічній лікарні швидкої допомоги.
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