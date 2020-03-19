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19 березня 2020, 18:07 31

В Донецькій області лікарі стабілізували стан хворого коронавірусом

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19 березня 2020, 18:07 31
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Лікарям вдалось стабілізувати стан мешканця Маріуполя, який захворів на COVID-19
Фото: Донецька ОДА
Лікарям вдалось стабілізувати стан мешканця Маріуполя, який захворів на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.

Наразі він знаходиться в ізольованій боксованій палаті під постійним наглядом медиків.

"Стан хворого наближається до задовільного. Лікарі мають усе необхідне задля подолання хвороби. Ми робимо усе необхідне для того, щоб хвороба не поширювалась далі", - повідомили в ОДА.

Зазначимо, це єдиний офіційно зафіксований випадок захворювання коронавірусом в Донецькій області.

Нагадаємо, про випадок захворювання коронавірусом в Донецькій області стало відомо 18 березня. Загалом в Україні станом на 19 березня коронавірусом захворіли 18 людей.

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