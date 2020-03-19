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19 марта 2020, 18:24

В Тернополе дезинфицируют улицы, остановки, тротуары

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19 марта 2020, 18:24
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Для обеззараживания пользуются безопасным для населения дезраствором "Биохлором"
Фото: Тернопольский штаб
Для обеззараживания пользуются безопасным для населения дезраствором "Биохлором"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Теперь в Тернополе дезинфицируют не только общественный транспорт, подъезды и лифты, но и дороги, особенно перекрестки, остановки и детские площадки. Используют для этого дезраствор "Биохлором". Он безопасен для людей.

Дезинфекцию будут проводить ежедневно. Перед обработкой дорог спецтехника поливает водой покрытие, очищая его от грязи, а тогда дезинфицирует раствором.

Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе ввели ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.

В Тернополе закрывают рынки, в том числе продуктовые. С 20 марта все рынки в городе будут закрыты на карантин.

Как и чем дезинфицируют общественный транспорт в Тернополе. Ради профилактики коронавируса общественный транспорт дезинфицируют трижды на день.

За какие услуги в Тернополе можно оплатить онлайн: номера, адреса, ссылки. В Тернополе подать показатели, получить информацию о состоянии расчетов или заказать услугу на сайте городского совета, предприятия, организации можно онлайн или по телефону.

В Тернополе выделили 2,5 миллионы на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.

Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.

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