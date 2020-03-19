У Тернополі збирають кошти для боротьби з коронавірусом

У Тернополі є потреба у забезпеченні обладнанням та медичними засобами закладів охорони здоров’я для боротьби з COVID-19

Апарат для вентиляції легень. Фото: Львівська міська рада

У Тернополі є потреба у забезпеченні обладнанням та медичними засобами закладів охорони здоров’я для боротьби з COVID-19

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