У Тернополі збирають кошти для боротьби з коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
Як зазначає міський голова Сергій Надал, кожен охочий зможе надати матеріальну допомогу для придбання медичних засобів та обладнання на спеціальні благодійні рахунки. Зібрані гроші медичні установи спрямують на додаткову закупівлю тестів, медикаментів, масок тощо.
КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"
код ЄДРПОУ 02001297, р/р UA673387830000026009055120171 в АТ КБ "ПриватБанк", МФО 338783
р/р UA963003460000026001023887801 в АТ "Альфа-Банк", МФО 300346
КНП Тернопільська комунальна міська лікарня № 2"
46027, м.Тернопіль, вул.Волинська, 40
ЄДРПОУ 05497361 МФО 338783, р/рUA80338730000026006055115383 ПАТ КБ "Приватбанк".
КНП "Міська комунальна лікарня №3"
46027, м. Тернопіль, вул.Волинська, 40
ЄДРПОУ 02001334 МФО 338783 , р/рUA80338730000026006055115383 ПАТ КБ "Приватбанк".
КНП "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня"
46027, м.Тернопіль, вул. Клінічна, 1
ЄДРПОУ 4528442 МФО 338783, р/р 733005280000026003455064797 Акціонерне товариство "ОТП Банк".
Нагадаємо, Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі ввели обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.
За які послуги у Тернополі можна сплатити онлайн: номери, адреси, посилання. У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону.
У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.
Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу. Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу.
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