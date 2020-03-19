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19 марта 2020, 12:54 2

В Тернополе собирают средства для борьбы с коронавирусом

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19 марта 2020, 12:54 2
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В Тернополе есть потребность в обеспечении оборудованием и медицинскими средствами заведений здравоохранения для борьбы с COVID-19
Апарат для вентиляции легких. Фото: Львовский городской совет
В Тернополе есть потребность в обеспечении оборудованием и медицинскими средствами заведений здравоохранения для борьбы с COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Как отмечает городской глава Сергей Надал, каждый желающий сможет оказать материальную помощь для приобретения медицинских средств и оборудования на специальные благотворительные счета. Собранные деньги медицинские учреждения направят на дополнительную закупку тестов, медикаментов, масок и т. п.

КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи"

код ЕГРПОУ 02001297, р/с UA673387830000026009055120171 в АО КБ "ПриватБанк", МФО 338783

р/с UA963003460000026001023887801 в АО "Альфа-Банк", МФО 300346

КНП Тернопольская коммунальная городская больница № 2"

46027, г.Тернополь, ул.Волынская, 40

ЕГРПОУ 05497361 МФО 338783, р/с UA80338730000026006055115383 ПАО КБ "Приватбанк".

КНП "Городская коммунальная больница №3"

46027, г. Тернополь, ул.Волынская, 40

ЕГРПОУ 02001334 МФО 338783 , р/с UA80338730000026006055115383 ПАО КБ "Приватбанк".

КНП "Черкасская городская детская коммунальная больница"

46027, г.Тернополь, ул. Клиническая, 1

ЕГРПОУ 4528442 МФО 338783, р/с 733005280000026003455064797 Акционерное общество "ОТП Банк".

Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе ввели ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.

За какие услуги в Тернополе можно оплатить онлайн: номера, адреса, ссылки. В Тернополе подать показатели, получить информацию о состоянии расчетов или заказать услугу на сайте городского совета, предприятия, организации можно онлайн или по телефону.

В Тернополе выделили 2,5 миллионы на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.

Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.

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