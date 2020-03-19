В Тернополе собирают средства для борьбы с коронавирусом

В Тернополе есть потребность в обеспечении оборудованием и медицинскими средствами заведений здравоохранения для борьбы с COVID-19

Апарат для вентиляции легких. Фото: Львовский городской совет

В Тернополе есть потребность в обеспечении оборудованием и медицинскими средствами заведений здравоохранения для борьбы с COVID-19

.