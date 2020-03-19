В Тернополе собирают средства для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Как отмечает городской глава Сергей Надал, каждый желающий сможет оказать материальную помощь для приобретения медицинских средств и оборудования на специальные благотворительные счета. Собранные деньги медицинские учреждения направят на дополнительную закупку тестов, медикаментов, масок и т. п.
КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи"
код ЕГРПОУ 02001297, р/с UA673387830000026009055120171 в АО КБ "ПриватБанк", МФО 338783
р/с UA963003460000026001023887801 в АО "Альфа-Банк", МФО 300346
КНП Тернопольская коммунальная городская больница № 2"
46027, г.Тернополь, ул.Волынская, 40
ЕГРПОУ 05497361 МФО 338783, р/с UA80338730000026006055115383 ПАО КБ "Приватбанк".
КНП "Городская коммунальная больница №3"
46027, г. Тернополь, ул.Волынская, 40
ЕГРПОУ 02001334 МФО 338783 , р/с UA80338730000026006055115383 ПАО КБ "Приватбанк".
КНП "Черкасская городская детская коммунальная больница"
46027, г.Тернополь, ул. Клиническая, 1
ЕГРПОУ 4528442 МФО 338783, р/с 733005280000026003455064797 Акционерное общество "ОТП Банк".
Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе ввели ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.
За какие услуги в Тернополе можно оплатить онлайн: номера, адреса, ссылки. В Тернополе подать показатели, получить информацию о состоянии расчетов или заказать услугу на сайте городского совета, предприятия, организации можно онлайн или по телефону.
В Тернополе выделили 2,5 миллионы на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.
Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.
Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
- 15:44 19 марта 11 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус
- 15:37 19 марта Сумскую судью отстранили за неэтичное поведение: подробности
- 15:31 19 марта В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек
- 15:25 19 марта Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
- 15:23 19 марта Сети супермаркетов сократили время работы
- 15:10 19 марта Коронавирус: Луганская ОГА выделила два миллиона на экспресс-тесты и защитные костюмы
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе