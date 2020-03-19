В Запорізькій області – четверта підозра на коронавірус

18 березня встановлена підозра на COVID-19 ще одному мешканцю Запорізької області, це четвертий випадок

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18 березня встановлена підозра на COVID-19 ще одному мешканцю Запорізької області, це четвертий випадок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний лаюораторний центр.

Матеріали знаходяться на дослідженні у вірусологічної референс-лабораторії ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України". Всі хворі ізольовані (госпіталізовані), надається необхідна медична допомога.

Зазначимо, станом на 19 березня в Запорізькій області не зареєстровано жодного підтвердженого випадку захворювання на COVID-19.

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Нагадаємо, станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.

Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 тисяч 824 випадки зараження COVID-19