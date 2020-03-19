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19 березня 2020, 12:40 3

Києво-Печерська лавра ігнорує карантин

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19 березня 2020, 12:40 3
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Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися
ФОТО: УПЦ
Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися

Відеозвернення до вірян опублікували на youtube-каналі Києво-Печерської лаври, пише RegioNews.

Не дивіться старше покоління чи молодше, усі спішіть у храм, обійміть один одного, – закликав представник лаври.

Священник стверджує, що "страшна не епідемія вірусу, а гріх, який губить душу", і каже, що не слід боятися, бо "далі буде гірше, якщо ми не покаємось".

Окрім того, вірянам рекомендують приходити у храм, причащатися і причащати дітей. Священник запевняє, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.

Такі заклики суперечать обмеженням на проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Це стосується і релігійних заходів та зборів у храмах.

Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.


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