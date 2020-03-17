Тернопіль: міськрада просить зменшити навантаження на бізнес на період карантину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
На позачерговому засіданні 48-ї сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли "Звернення щодо вжиття суворих заходів для забезпечення карантину" до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Карантин - єдиний на сьогодні ефективний спосіб запобігти поширенню інфекції. У Європі, Америці, Азії запроваджують заходи з підтримки підприємців, що вимушено згорнули діяльність через пандемію.
"Нам також потрібні швидкі і рішучі дії, карантин та обмежувальні заходи, належні умови у медичних закладах для лікування хворих та підтримка бізнесу. За кошти міської громади ми купили тести на виявлення коронавірусу і будемо закупляти 20 апаратів штучної вентиляції легенів", - йдеться в тексті.
Депутати закликали у стислі терміни скасувати обов’язкові тендери для закупівлі медичного обладнання, зокрема апаратів штучного дихання. Ввести чіткі норми відповідальності за порушення карантинних заходів, адже місцеве самоврядування не має достатніх повноважень для обмеження роботи приватних закладів. Зменшити навантаження на бізнес, який вимушено простоює.
Нагадаємо, Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі вводять обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.
У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.
Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу. Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу.
Нові підозри на коронавірус: у Львові та на Тернопільщині госпіталізували хворих. В Тернопільській області в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії, а у Львові четверо осіб.
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