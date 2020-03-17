На Кіровоградщині немає тестів для виявлення коронавірусу

У Кропивницькому зокрема та в Кіровоградській області загалом відсутні медичні тести, які виявляють небезпечний коронавірус в організмі людини

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У Кропивницькому зокрема та в Кіровоградській області загалом відсутні медичні тести, які виявляють небезпечний коронавірус в організмі людини

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Супільне.ua.

Купити швидкі тести в обласному лабораторному центрі планують за власні гроші. Наразі в області є лише 600 експрес-тестів для діагностування типів вірусів грипу.

"Якщо ми маємо випадок підозри на коронавірусну інфекцію, ми обов’язково маємо спочатку виключити інші ГРВІ, в тому числі і грип. Тому біоматеріал буде досліджений на усі види вірусів”, - пояснила директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук.

Як інформували RegioNews раніше, у Кропивницькій міській раді з 17 березня запровадили жорсткі заходи санітарного контролю у зв’язку з епідемією коронавірусу.