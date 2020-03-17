08:25  17 березня
Карантин в Україні: Рада зібралася на позачергове засідання, під її стінами - мітинг
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
09:02  17 березня
На Донбасі один український військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 12:39 1

На Кіровоградщині немає тестів для виявлення коронавірусу

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 12:39 1
Читайте также на русском языке
У Кропивницькому зокрема та в Кіровоградській області загалом відсутні медичні тести, які виявляють небезпечний коронавірус в організмі людини
Фото: Pixabay
У Кропивницькому зокрема та в Кіровоградській області загалом відсутні медичні тести, які виявляють небезпечний коронавірус в організмі людини

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Супільне.ua.

Купити швидкі тести в обласному лабораторному центрі планують за власні гроші. Наразі в області є лише 600 експрес-тестів для діагностування типів вірусів грипу.

"Якщо ми маємо випадок підозри на коронавірусну інфекцію, ми обов’язково маємо спочатку виключити інші ГРВІ, в тому числі і грип. Тому біоматеріал буде досліджений на усі види вірусів”, - пояснила директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук.

Як інформували RegioNews раніше, у Кропивницькій міській раді з 17 березня запровадили жорсткі заходи санітарного контролю у зв’язку з епідемією коронавірусу.


Коронавирус Кропивницкий Кировоградская область коронавірус Кропивницький Кіровоградська область
У Кропивницькому чиновникам дистанційно вимірюють температуру
17 березня 2020, 11:56
Через коронавірус у столиці обмежать рух: як і де
17 березня 2020, 10:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 10:31
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 10:31
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »