Тернополь: горсовет просит уменьшить нагрузки на бизнес на период карантина

В Тернополе также планирует закупить 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, поэтому просит упростить процедуры закупки

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В Тернополе также планирует закупить 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, поэтому просит упростить процедуры закупки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

На внеочередном заседании 48-й сессии Тернопольского городского совета депутаты приняли Обращение относительно принятия строгих мер для обеспечения карантина к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины.

Карантин - единственный на сегодня эффективный способ предотвратить распространение инфекции. В Европе, Америке, Азии вводят меры по поддержке предпринимателей, что вынужденно свернули деятельность из-за пандемии.

"Нам также нужны быстрые и решительные действия, карантин и ограничительные мероприятия, надлежащие условия в медицинских учреждениях для лечения больных и поддержка бизнеса. За средства городской общины мы купили тесты на выявление коронавируса и будем закупать 20 аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в тексте.

Депутаты призвали в сжатые сроки отменить обязательные тендеры для закупки медицинского оборудования, в частности аппаратов искусственного дыхания. Ввести четкие нормы ответственности за нарушение карантинных мероприятий, ведь местное самоуправление не имеет достаточных полномочий для ограничения работы частных заведений. Уменьшить нагрузку на бизнес, который вынужденно простаивает.

Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе вводят ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.

В Тернополе выделили 2,5 миллионы на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.

Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавирус. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.

Новые подозрения на коронавирус: во Львове и на Тернопольщине госпитализировали больных. В Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании, а во Львове четверо человек.

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